Папа Франциск занял 4 место в рейтинге самых влиятельных людей в мире

Американская редакция Forbes опубликовала свежую версию рейтинга самых влиятельных людей мира. Как и в прошлом году, в список вошли 72 человека – по одному на каждые 100 000 населения Земли. Фигурантов отбирали по нескольким критериям, а их место в рейтинге определялось голосованием редакторов Forbes и экспертного жюри.

В нынешнем году первая тройка рейтинга не изменилась: первую строку в списке занимает президент России Владимир Путин, на втором месте – президент США Барак Обама, на третьем – генеральный секретарь компартии Китая Си Цзиньпин.

Четвертое место в списке занял Папа Франциск – первый Папа иезуит из Латинской Америки. Он глубоко скромный человек, великий интеллектуал. Он является представителем консервативного направления, потому выступает против абортов, эвтаназии, однополых браков. Папа Франциск - человек открытый к диалогу, межхристианскому и межрелигиозному.

Чтобы попасть в рейтинг, кандидат должен оказывать влияние на большие группы людей и контролировать крупные финансовые потоки. Для глав государств это ВВП их стран, иногда – объем принадлежащих им нефти, газа и других стратегических ресурсов.

Генеральных директоров оценивали по размерам дохода и активов их компаний. В случае с миллиардерами в Forbes рассчитывали размер их состояний.

Еще один критерий – способность кандидата влиять сразу на несколько сфер общественной жизни (политику, бизнес, благотворительность, искусство и т.п.). Кроме того, редакция Forbes определяла, насколько активно тот или иной участник рейтинга пользуется своей властью.

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