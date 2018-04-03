На католическую Пасху в Киеве прошла процессия босых кармелитов

22:27, 03 апреля 2018
Католицизм
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/ кмк.СМИ

В 7 часов утра вокруг храма двинулась Пасхальная процессия, сообщает Католический Медиа-центр.

/ кмк.СМИ

Во время процессии верующие, по словам псалма 20, подняли флаги, подняли вверх хоругви, свидетельствуя, что «Бог дал победу помазанику Своему».

/ кмк.СМИ

Кроме министрантов, в процессии принимали участие одетые в белые платья девушки, которые несли фигурки и символы Божьей любви, а также сообщества Легион Марии и Светский Кармель. Кадило, колокола, лепестки роз, рассыпанные перед Пресвятыми Дарами, – все для достойного прославления Бога-Спасителя.

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