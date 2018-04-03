Во Львове УГКЦ и РКЦ проведут совместный молодежный пастырский форум

С 8 по 10 июня в Центре имени Митрополита Андрея Шептицкого во Львове пройдет “Форум молодежных лидеров и душпастырств”.

Такое мероприятие будет проходить впервые по инициативе Патриаршей комиссии по делам молодежи УГКЦ и Комиссии душпастырства молодежи РКЦ, сообщает "Дивен Мир".

Встреча состоится по благословению предстоятелей двух Церквей: Главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава и Митрополита РКЦ Мечислава Мокшицкого.

По словам одного из координаторов, секретаря Патриаршей комиссии по делам молодежи УГКЦ Ореста Гевака, основной целью мероприятия является встреча украинской молодежи, которая является активной в Церкви. Он также отметил, что участие в форуме примет Отец и Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав.

“Это будет встреча пастырей, которые работают с молодежью по всей Украине в одной Церкви двух традиций”, – отметил Орест Гевак.

В течение нескольких дней участники будут встречаться для совместной молитвы и обсуждения вызововы, стоящие перед молодыми людьми в современном мире. Подробную программу мероприятия организаторы обещают объявить позже.