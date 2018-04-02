В Киеве прошел межконфессиональный Крестный ход

В воскресенье, 1 апреля, под девизом «В молитве через крест - к миру» по улицам Киева прошел межконфессиональный Крестный ход.

Во время маршрута шествия крестное знамение несли различные христианские общины Киева и окрестностей, сообщается на официальном сайте Украинской Греко-Католической Церкви.

Крестный ход прошел по центральным улицам столицы, а его путь пролегал от церкви Святого Василия Великого УГКЦ на Львовской площади - до Экуменического храма на аллее Героев Небесной сотни. В Крестном ходе приняли участие духовенство и верующие разных конфессий Украины.

Отметим, что это уже пятый год подряд, когда в Вербное воскресенье по улицам столицы молодежь Киева проводит Крестный ход, во время которого верующие молятся за лучшую судьбу украинского народа, объединение христиан и мир во всем мире.