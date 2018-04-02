В Тернополе неизвестные ограбили два храма УГКЦ

В Тернополя на протяжении 30-31 марта случилось как минимум две кражи из церквей.

Как сообщают "Тернополяне", один из таких случаев произошел, как говорит настоятель храма, на ул. Чайковского. Из церкви Пресвятой Троицы (УГКЦ) неизвестные похитили все денежные средства из ящика для пожертвований, который был установлен в помещении. Инцидент произошел в период времени с вечера 30 марта по утро 31 марта.

Также на ул. Агрономическая, после обеда из храма Покрова Пресвятой Богородицы воры вынесли ящик для пожертвований, в которой находились деньги, которые прихожане жертвовали на нужды святыни.

Полиция занимается установлением причастных к преступлениям лиц. Не исключено, что эти кражи связаны между собой. Продолжается следствие.