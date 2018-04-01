В Пасхальном послании Папа Римский пожелал "плодов мира" для Украины

Папа Франциск в своем традиционном Пасхальном послании «Urbi et Orbi», озвученном сегодня, 1 апреля, пожелал мира и «плодов новой жизни» всему миру и особенно тем государствам, где проливается кровь, страдают дети и невинные люди.

Папа Франциск вознес молитву также за мир в Украине, сообщает "Радио Ватикана".

«Плодов мира просим для Украины, чтобы укреплялись шаги в пользу согласия и были облегчены возможности для осуществления гуманитарных инициатив, в которых нуждается население», - высказал свою просьбу понтифик с лоджии ватиканской базилики Святого Петра.

Плодов мира Папа попросил «для всего мира, начиная от любимой и окровавленной Сирии, население которой истощено войной, которой не видно конца».

«Плодов примирения выпрашиваем для Святой Земли, которая также в эти дни израненная открытыми конфликтами, которые не щадят безоружных, для Йемена и всего Ближнего Востока, чтобы диалог и взаимное уважение перевесили над делениями и насилием», – сказал понтифик и добавил к этому печальному перечню страны Африканского континента, «страдающие от голода, местных конфликтов и терроризма» и призвав не забывать о жертвах войны в Южном Судане, прежде всего, о детях»

«Плодов диалога выпрашиваем для Корейского полуострова, чтобы переговоры, которые продолжаются, способствовали гармонии и примирению в регионе. Пусть же те, на ком лежит непосредственная ответственность, действуют мудро и благоразумно для содействия добру корейского народа и созидания взаимоотношений доверия в лоне международного сообщества», – заявил Папа.

Святейший Отец также вознес молитву за венесуэльский народ, который по словам своих епископов «живет на своеобразной “чужбине” в собственной стране». «Пусть же силой Воскресения Господа Иисуса, он сможет найти справедливый, мирный и человечный путь для того, чтобы быстрее выйти из политического и гуманитарного кризиса, который его терзает», – призвал он.

Папа также пожелал, чтобы Воскресший Христос принес «плоды новой жизни детям, которые по причине войн и голода растут без надежды, лишены образования и медицинской помощи, а также для пожилых людей». Плодов мудрости он попросил и для политических лидеров, чтобы они всегда уважали человеческое достоинство, с посвящением отдавались служению общему добру и обеспечивали развитие и безопасность своим гражданам».