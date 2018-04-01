Утром 1 апреля Папа Франциск возглавил на площади Святого Петра торжественную пасхальную Мессу в присутствии тысяч верующих и паломников со всего мира.

Во время Божественной Литургии Евангелие возвещалось на латинском и греческом языках, а одно из прошений молитвы верных - о Папе Франциске и всех епископах Церкви - было прочитано на русском языке, сообщает "Радио Ватикана".

В полдень, после праздничной Мессы, Епископ Рима обратился из центральной лоджии Ватиканской базилики с традиционным пасхальным посланием «Urbi et Orbi» - «Граду и миру».

«Иисус воскрес из мёртвых. В каждой церкви во всём мире звучит эта весть: Иисус есть Господь, Отец воскресил Его, и Он жив навеки посреди нас. Христос, предсказывая Свою смерть и воскресение, прибегнул к образу пшеничного зерна. Он говорил: «Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ин 12,24). Иисус, - пшеничное зерно, посеянное Богом в борозды земли, - умер, убитый грехом мира, и два дня находился в гробнице, продолжил Святейший Отец. Однако в Его смерти «содержалась вся сила Божьей любви, которая высвободилась и проявила себя в третий день, тот самый, который мы сегодня празднуем: в день Пасхи Христа Господа», - сказал Папа Римский в своей проповеди.

«Также и сегодня эта сила взращивает плоды в бороздах нашей истории, отмеченной несправедливостью и насилием. Эта сила несёт плод надежды и достоинства туда, где есть нищета и отверженность, голод и безработица, мигрантам и беженцам, жертвам наркотрафика, торговли людьми и современного рабства», отметил Папа Франциск.

Епископ Рима также молился о плодах мудрости для политиков, дабы они уважали человеческое достоинство, служа общему благу, обеспечивая развитие и безопасность своим гражданам.