Папа Бенедикт XVI в своем завещании отметил, где он хотел бы быть похоронен

Папа-эмерит Бенедикт XVI в своем завещании отметил, где он хотел бы быть похоронен.

Об этом сообщает "CREDO" со ссылкой на "Bunte", которому дал интервью архиепископ Георг Генсвайн, личный секретарь Бенедикта XVI, а также префект Папского дома.

Личный секретарь Бенедикта XVI не назвал место, лишь напомнил, что место захоронения Папы «как правило – Рим». Место последнего упокоения многих пап – это базилика св. Петра. А Бенедикт XVI живет в Вечном городе с 1982 года.

«Он больше нигде не провел столько лет своей жизни», – пояснил архиепископ Генсвайн.

Одновременно он опроверг слухи о том, что состояние здоровья Бенедикта очень плохое и подчеркнул, что «эти сообщения высосаны из пальца. На самом деле Папа-эмерит недавно сказал, что внутренне он чувствует себя «на пути домой», однако это не был сигнал тревоги, как были интерпретированы его слова. Они скорее указывают на то, что смерть – не табу, а часть жизни и приготовления к ней – это выражение христианской веры.

"Папа также однажды предстанет перед Божьим судом", – сказал архиепископ Генсвайн.

Личный секретарь заверил, что Бенедикт имеет «ясный ум», хотя надо помнить, что ему вскоре исполнится 91 год. Он постепенно теряет силы, ему трудно ходить, но с помощью «ходунков» он может двигаться самостоятельно. Папа-эмерит также сократил свой план дня, но ежедневно продолжает короткие прогулки в садах Ватикана.