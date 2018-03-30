Крестный Ход римо-католиков прошел во Львове
11:35, 30 марта 2018Католицизм
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Крестный ход возглавил Архиепископ Мечислав Мокшицкий / rkc.lviv.ua
Вечером 28 марта, в Великую Среду, от Митрополичьей Базилики в санктуарий св. Антония во Львове по улицам города прошел Крестный Путь римо-католиков, который традиционно организовывают отцы францисканцы конвентуальные.
Крестный ход возглавил архиепископ Мечислав Мокшицкий. Об этом сообщает Львовская архидиецезия РКЦ
В Крестном ходе приняли участие священники и монахини, семинаристы, Рыцари Колумба и верующие местных приходов.
Крестный Путь римо-католиков прошел во Львове / rkc.lviv.ua
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