Крестный Ход римо-католиков прошел во Львове

11:35, 30 марта 2018
Католицизм
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/ rkc.lviv.ua

Вечером 28 марта, в Великую Среду, от Митрополичьей Базилики в санктуарий св. Антония во Львове по улицам города прошел Крестный Путь римо-католиков, который традиционно организовывают отцы францисканцы конвентуальные.

Крестный ход возглавил архиепископ Мечислав Мокшицкий. Об этом сообщает Львовская архидиецезия РКЦ

/ rkc.lviv.ua

В Крестном ходе приняли участие священники и монахини, семинаристы, Рыцари Колумба и верующие местных приходов.

/ rkc.lviv.ua

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