Крестный Ход римо-католиков прошел во Львове

Вечером 28 марта, в Великую Среду, от Митрополичьей Базилики в санктуарий св. Антония во Львове по улицам города прошел Крестный Путь римо-католиков, который традиционно организовывают отцы францисканцы конвентуальные.

Крестный ход возглавил архиепископ Мечислав Мокшицкий. Об этом сообщает Львовская архидиецезия РКЦ

В Крестном ходе приняли участие священники и монахини, семинаристы, Рыцари Колумба и верующие местных приходов.