Папа Римский омыл ноги 12 заключенным разных национальностей и вероисповеданий

В Великий Четверг 29 марта в римской тюрьме "Regina Coeli" Папа Римский, подражая жесту Иисуса во время Тайной Вечери, обмыл ноги двенадцати заключенным.

Это были выходцы из семи стран: 4 итальянца, 5 филиппинцев, 2 марокканца, молдаванин, нигериец и сьерра-леонец. Восемь из них – католики, один – православный, остальные – мусульмане и буддист, сообщает "Радио Ватикана".

Святую Мессу в тюрьме Папа отслужил на престоле, который привез в подарок для этого пенитенциарного заведения. Он сделан в форме бронзовой скульптуры, изображающей пастыря, который вынимает овечку, запутанную в зарослях.

Проповедь Папа начал со слов, которыми Иисус завершил Свое слово к ученикам после обмывания ног: «Я дал вам пример, чтобы и вы то же делали». Он отметил, что омовение ног было служением, которое выполняли рабы или слуги. И Иисус исполняет это служение, «чтобы дать нам пример того, как мы должны служить друг другу».

По словам Папы, существуют люди, которые не следуют такому наставлению: гордецы, ненавистники, злоумышленники, но «мы призваны еще больше служить им». Есть также люди, которые страдают, которых общество отвергает, но Иисус идет к ним и говорит: «Ты важен для меня».

«Сегодня я - такой же грешник, как и вы, представляю Иисуса, являюсь Иисусовым посланником. Сегодня, когда склонюсь перед каждым из вас, подумайте: “Иисус рискнул в лице этого человека, этого грешника, чтобы прийти ко мне и сказать, что любит меня”. Вот что значит служение! Таким является Иисус: Он никогда не оставит и никогда не устанет нас прощать», - сказал Папа Франциск.