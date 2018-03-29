В Бразилии впервые рукополижили священника из автохтонного племени банива

Пресвитерское рукоположение первого представителя бразильской коренной народности банива стало историческим событием для епархии Сан-Габриэл-да-Кашоейра, на территории которой проживают 23 автохтонные этнические группы.

Как сообщает Радио Ватикана, отец Жералдо Триндаде Монтенегро, который был рукоположен 17 марта, родился в населенном пункте Арарипира Кашоейра, расположенном на границе между Бразилией и Колумбией. После окончания семинарии, он получил был рукоположен в диаконы и выполнял служение на приходе, где теперь будет выполнять обязанности священника.

В своем интервью католическому информационному агентству «Fides», отец Жералдо отметил, что он решил стать священником как ответ на потребность региона, в котором не хватает священников.

«Сначала я почувствовал призвание ответить на эту потребность, – отметил он, – но со временем, во время формации, я осознал, что быть священником – это нечто гораздо большее. Быть священником, получить Таинство Священства, значит быть присутствием Христа в ежедневном мире».

Молодой священник сам попросил епископа позволить ему работать в собственном регионе, несмотря на опасения о том, примут ли его на своей земле.

«Если они меня приняли, – подчеркнул он, – я считаю, что смогу легче общаться со своим народом и показать им, кем является священник, то есть, что он является членом общества, а не тем, кто решает и управляет или отвечает за все, как это, к сожалению, часто было в нашей истории католической евангелизации».

По словам некоторых местных катехизаторов, народность Банива восприняла эту новость с большой радостью и надеждой. Они отмечают также, что много людей в регионе плохо знают португальский, поэтому им трудно понять значение и глубину библейских текстов на португальском языке. Именно поэтому присутствие человека, который знает их язык и понимает их культуру, является знаком надежды для региона, в котором присутствие священников раньше было только временным.

Диецезия Сан-Габриэл-да-Кашоейра, расположена в амазонскому регионе на границе между Бразилией, Колумбией и Венесуэлой, имеет наибольшее количество автохтонных жителей, что превышает 90%. На территории площадью 293 тысячи квадратных километров поживают 23 автохтонные народы, которые говорят на 18 языках, три из которых являются официальными в Сан-Габриэл-да-Кашоейра.