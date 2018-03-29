Папа Римский поздравил сотрудников Госсекретариата с наступающими Пасхальными праздниками

Папа Римский 27 марта нанёс неожиданный визит в Государственный секретариат Ватикана, расположенный в Апостольском дворце.

В самом начале своего понтификата, в апреле 2013 года, Папа уже встречался со всем персоналом двух тогдашних секций в Библиотеке секретариата, сообщает Радио Ватикана.

На этот раз, в сопровождении асессора ведомства монс. Паоло Борджи, Епископ Рима благословил офисы Третьей секции, учреждённой в ноябре прошлого года для сотрудников дипломатической службы Святейшего Престола. Папа Франциск посетил все рабочие кабинеты и побеседовал с руководителями и сотрудниками, поздравив всех с наступающими Пасхальными праздниками.

Всего в Государственном секретариате Ватикана работают около 300 мирян, монашествующих и священников.