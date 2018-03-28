Католический архиепископ призвал молодежь Конго взять ответственность за будущее страны

В своей проповеди в Вербное воскресенье, в Епархиальный День Молодёжи, архиепископ Киншасы кардинал Лоран Монсенгво Пасинья обратился к конголезской молодежи.

Иерарх призвал помнить, что настоящее и будущее страны принадлежит её молодым гражданам, сообщает Радио Ватикана.

«Имейте сильные личные убеждения. Не будьте похожими на овец, которые с бездумной покорностью следуют за другими. Путь дела ваши будут видны, дабы Конго никогда больше не страдало. Церковь готова помочь вам и подготовить вас, так будьте готовы взять на себя ответственность за свою жизнь, за жизнь других людей и судьбы нации. Будущее страны в ваших руках, оно принадлежит вам, молодые люди Киншасы. Вы правы, критикуя политиков и правящий класс нашей страны за то, что они довели её до такого состояния, но что вы намерены сделать, чтобы выправить путь? Страна нуждается в вас в политической, экономической, социальной, культурной и религиозной жизни. Готовы ли вы позаботиться о судьбах народа и взять на себя ответственность?», - спросил кардинал.

Демократическая Республика Конго переживает застой в политической, социальной и экономической сферах из-за государственного кризиса, вызванного несостоявшимися президентскими выборами 2016 года, из-за атмосферы неуверенности и страха, которая пронизывает целые провинции страны, и из-за тотальной коррупции, которая подрывает экономические основы и само гражданское сосуществование. В этой ситуации наиболее способные и предприимчивые молодые люди ищут удачи за границей.

Именно к ним воззвал архиепископ Киншасы: «Что вы намерены делать? Как блестящие и способные молодые учёные, предпочтёте ли вы оставаться в Европе или Америке, ожидая, что кто-то другой вернёт страну в нужное русло, чтобы вы потом могли прийти и воспользоваться плодами боли и жертвы, риска и пота других?».

В то же время иерарх упрекнул тех молодых людей, которые, оставаясь на родине, не берут на себя обязательства и передают свои задачи другим: «Сколько же молодых людей, становясь отцами, оставляют детей на попечение бабушек и дедушек? Сколько молодых людей, красивых и сильных, остаются дома, ожидая, что кто-то найдёт им работу?», - подчеркнул кардинал Лоран Монсенгво Пасинья.