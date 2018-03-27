Папа Римский выразил соболезнования родственникам жертв пожара в Кемерово
15:27, 27 марта 2018Католицизм
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Папа выразил соболезнование родственникам жертв трагедии в Кемерово / Reuters
Папа Римский выразил глубокие соболезнования родственникам погибших и пострадавших от пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.
По официальным данным, катастрофа унесла жизни 64 человек, сообщает Радио Ватикана.
Папа вверяет погибших, среди которых много детей, милостивой любви Всемогущего Бога и заверяет в своих молитвах всех, кто оплакивает их потерю. Епископ Рима выражает духовную близость властям и спасательным службам, которые помогают раненым и продолжают работы: на них Папа Франциск призывает дары Божьего благословения, мира и утешения.
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