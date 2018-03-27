Папа Римский выразил соболезнования родственникам жертв пожара в Кемерово

15:27, 27 марта 2018
Католицизм
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Папа выразил соболезнование родственникам жертв трагедии в Кемерово / Reuters

По официальным данным, катастрофа унесла жизни 64 человек, сообщает Радио Ватикана.

Папа вверяет погибших, среди которых много детей, милостивой любви Всемогущего Бога и заверяет в своих молитвах всех, кто оплакивает их потерю. Епископ Рима выражает духовную близость властям и спасательным службам, которые помогают раненым и продолжают работы: на них Папа Франциск призывает дары Божьего благословения, мира и утешения.

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