На Львовщине пять старинных скульптур из храма УГКЦ заберут в фондохранилище галереи искусств

Пять фрагментов иконостаса из церкви святого Николая УГКЦ в Золочеве на Львовщине могут забрать в фондохранилища Львовской национальной галереи искусств.

Все эти скульптуры XVIII века являются собственностью галереи и были переданы золочевской церкви лишь на пять лет, сообщает ZAXID.NET.

О том, что скульптуры могут забрать из церкви и передать в фондохранилище галереи, в воскресенье, 25 марта, сообщил настоятель храма отец Августин Шопьяк. Через это в воскресенье возле храма собрались прихожане церкви, которые не хотят, чтобы музейщики забирали фрагменты иконостаса.

Эту информацию подтвердил директор Львовской национальной галереи искусств им. Бориса Возницкого Тарас Возняк. По его словам, эти скульптуры являются музейной собственностью и были переданы церкви во временное пользование на пять лет.

«Как раз сейчас истекает срок депозита, на который были переданы скульптуры. Примерно месяц назад я подписал обращение в Министерство культуры Украины с просьбой продлить этот депозит, но получил отказ. Поэтому мы вынуждены придерживаться закона и, по условиям договора о депозит, вернуть скульптуры в музейных фондов, потому что это – ответственность галерее и моя личная ответственность», – пояснил Тарас Возняк.

Тарас Возняк не уточнил, какие именно это скульптуры. Известно, что среди них есть распятие Иисуса Христа. Вероятным автором этих фигур является львовский скульптор эпохи барокко Антон Штиль, который является последователем Пинзеля. Однако, по словам Тарас Возняка, эта информация не является подтвержденной.

«Это объемные скульптуры, характерные костелам. А их просто добавили к современному иконостаса и поставили в греко-котолицькй церкви. На самом деле эти скульптуры не имеют слишком большой ценности, но мы должны их забрать, поскольку того требует закон, хотят этого прихожане церкви или нет, – добавил Тарас Возняк. – Это нормальная практика. Например, в свое время церковь святого Юра во Львове также имела скульптуры, которые являются музейной собственностью, и вернула их, когда истек срок депозита».