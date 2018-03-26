Во Львове отпраздновали католическое Пальмовое воскресенье

20:33, 26 марта 2018
Католицизм
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/ rkc.lviv.ua

Как сообщает сайт Львовской архиепархии РКЦ, в этот день состоялась Месса Страстей Господних, которая вводит к богослужениям Страстной Недели.

В кафедральном соборе по благословению архиепископа Мечислава Мокшицкого началась акция «Поля надежды в Украине», символ которой – нарциссы, сделанные собственноручно волонтерами фонда «Дадим Надежду». В этом году каждый нарцисс станет «кирпичом» в пользу четырехлетней Яны Воробель из Львова, которая болеет белокровием. Акцию начала Ассоциация польских предпринимателей Львовщины совместно с фондом «Дадим Надежду». Проект международный, действует во многих странах.

/ rkc.lviv.ua
/ rkc.lviv.ua

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