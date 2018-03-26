Во Львове отпраздновали католическое Пальмовое воскресенье

В Пальмовое, или Вербное Воскресенье во Львове архиепископ Митрополит Львовский Мечислав Мокшицкий благословил и освятил ивовые ветви, с которыми духовенство и верующие пришли на площадь перед Митрополичьей базиликой. Вокруг храма прошла торжественная процессия – напоминание о въезде Иисуса Христа в Иерусалим.

Как сообщает сайт Львовской архиепархии РКЦ, в этот день состоялась Месса Страстей Господних, которая вводит к богослужениям Страстной Недели.

В кафедральном соборе по благословению архиепископа Мечислава Мокшицкого началась акция «Поля надежды в Украине», символ которой – нарциссы, сделанные собственноручно волонтерами фонда «Дадим Надежду». В этом году каждый нарцисс станет «кирпичом» в пользу четырехлетней Яны Воробель из Львова, которая болеет белокровием. Акцию начала Ассоциация польских предпринимателей Львовщины совместно с фондом «Дадим Надежду». Проект международный, действует во многих странах.