На Тернопольщине УГКЦ провела театрализованный крестный ход

По улицам города Борщева 25 марта прошел театрализованный крестный ход, который представила жителям молодежная организация "Дар".

Молитвенное мероприятие ежегодно проводит УГКЦ во время Великого поста, сообщается на официальной странице Борщевской городского совета в Фейсбуке.

Началось шествие от церкви Успения Пресвятой Богородицы и прошло по центральным улицам города.

Огромный деревянный крест, символ распятия Иисуса несли жители города. К процессии присоединились представители власти, священники, представители общественных и благотворительных организаций, а также жители и гости города.

На молитвенных стациях читали отрывки из Евангелия, духовные размышления над страстями Христовыми.

В процессии сотни паломников молились о мире в Украине.