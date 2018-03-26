На Тернопольщине УГКЦ провела театрализованный крестный ход

11:28, 26 марта 2018
Католицизм
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Тетралізована крестный ход / facebook.com

Молитвенное мероприятие ежегодно проводит УГКЦ во время Великого поста, сообщается на официальной странице Борщевской городского совета в Фейсбуке.

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Началось шествие от церкви Успения Пресвятой Богородицы и прошло по центральным улицам города.

Огромный деревянный крест, символ распятия Иисуса несли жители города. К процессии присоединились представители власти, священники, представители общественных и благотворительных организаций, а также жители и гости города.

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На молитвенных стациях читали отрывки из Евангелия, духовные размышления над страстями Христовыми.

В процессии сотни паломников молились о мире в Украине.

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