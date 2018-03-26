В Ивано-Франковске прошел Крестный Ход УГКЦ

В воскресенье, 25 марта, в Ивано-Франковске состоялся общегородской Крестный Ход УГКЦ.

Крестный ход традиционно начался от храма Царя Христа УГКЦ на Майзлях, сообщает Kurs.if.ua.

Возле церкви собрались духовенство и верующие. Франковцы пришли с детьми. К шествию присоединилось много молодежи – школьники и студенты.

Тысячи верующих отправились колонной к архикатедральному и митрополичьему собору Воскресения Христова УГКЦ.

Колонну возглавили дети. За ними шли "мальтийцы", которые помогали колясочникам.

12 стаций Христовых прошло шествие – 12 раз франковцы передавали крест друг другу. Священники, семинаристы и сестры-монахини передали символ мученичества педагогам - преподавателям вузов, учреждений профтехобразования, учителям школ. Ученики старших классов и студенты затем перебрали духовную эстафету и перепоручили ее молодежным церковным общинам.

Пластунов и журналистов сменили ветераны АТО, волонтеры и отцы-капелланы. За ними выступили военные и нацгвардейцы. От них крест подхватили правоохранители и медики. Последние стации пронесли крест администрация и представители власти города и области.