В Пальмовое воскресенье Папа Франциск совершил мессу на площади Святого Петра

В Пальмовое воскресенье, которое совпадает с празднованием Всемирного дня католической молодежи, Папа Римский Франциск обратил особое внимание на молодежь и призвал молодых людей не молчать и не быть невидимыми в обществе.

Папа Франциск уже в шестой раз за годы своего понтификата возглавил богослужение в Ватикане по случаю Пальмового воскресенья, сообщает "Благовест-инфо".

По традиции сначала он благословил пальмовые и оливковые ветви, с которыми тысячи священников и мирян пришли на площадь Святого Петра в Ватикане, а затем отслужил торжественную мессу перед главным храмом Римско-католической Церкви.

На папском богослужении присутствовало множество молодых католиков, поскольку Пальмовое воскресенье совпадает с празднованием 33-го Всемирного дня католической молодежи, который в этом году проходит на епархиальном уровне.

"Дорогая молодежь, та радость, которую Иисус вызывает в вас, для некоторых является причиной беспокойства и раздражения, потому что жизнерадостными молодыми людьми трудно манипулировать", — заявил понтифик в своей проповеди.