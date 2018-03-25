Назначен новый руководитель службы протокола Госсекретариата Святого Престола

Папа Франциск 22 марта назначил нового руководителя протокольной службы Государственного Секретариата Святого Престола.

Им стал 49-летний ирландский священник, монсеньор Джозеф Мёрфи, который ранее был одним из сотрудников данной структуры. Прежний глава службы протокола, архиепископ Жозе Авелину Бетанкур, стал апостольским нунцием в Армении и Грузии, сообщает "Сибирская католическая газета".

Прелат Джозеф Мёрфи родился в 1968 г. в городе Корк на юге Ирландии. Был рукоположен в священники в 1993 г.. С 1997 г. трудился в Отделе общих вопросов Государственного Секретариата Ватикана, с 2006 г. – в Отделе отношений с государствами. В 2008 г. стал духовником благотворительной ватиканской организации «Ассоциация Святых Петра и Павла».