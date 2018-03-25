В Ватикане представили итоговый документ предсинодальной встречи католической молодежи

В Ватикане на специальной пресс-конференции представили итоговый документ предсинодальной встречи молодежи, который станет «одним из источников» для редакции «Instrumentum Laboris» октябрьского Синода епископов Католической Церкви.

Также он будет отправлен «на места» - национальным конференциям католических епископов во всем мире. Об этом сообщил генеральный секретарь Синода епископов кардинал Лоренцо Бальдисери, передает "Радио Ватикана".

Документ, подготовленный в течение этой недели, разделен на три части, которым предшествуют введение: первая посвящена проблемам и возможностям молодых людей в современном мире; вторая - вере и призванию, распознаванию и сопровождению молодежи; третья - образовательной и пастырской деятельности Католической Церкви.

Кардинал Бальдисери сосредоточился на идеях и ключевых словах документа. Молодые люди, которые говорят о себе в первом лице множественного числа, используют понятие «молодой Церкви», которая не стоит в оппозиции, но находится «внутри» Церкви в качестве ее «зачина».

Из текста документа следует, что молодые люди ищут «воспитателей с человеческим лицом», готовых в случае необходимости признать свои слабые стороны. Они страдают сегодня от отсутствия «реального сопровождения» и недостатка лиц, которые помогут им найти свой путь в жизни.

25 марта, в Вербное воскресенье, представители молодежи вручат подготовленный документ Папе Франциску. Затем он будет передан всем «синодальным отцам» Октябрьской ассамблеи.

В предсинодальной встрече молодежи, которая проходила 19-24 марта 2018 года в Риме, принимали участие около 300 делегатов из разных частей света. Местом проведения форума стал Папский международный коллегиум "Maria Mater Ecclesiae". Папа лично открыл заседание 19 марта - в пятую годовщину начала своего служения на папском престоле. Он направил приветствие к молодежи и ответил на вопросы пяти молодых делегатов от епископатов, католических движений, других конфессий и религий, узников и жертв наркозависимости.