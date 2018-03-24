В Житомире начались диецезиальные дни молодежи

Нынешние Дни молодежи собрали около 500 молодых участников, которые стремятся следовать за Иисусом.

В пятницу, 23 марта, в храм святого Иоанна из Дукли в Житомире съехалась молодежь из 28 приходов – не только из Киевско-Житомирской диецезии, но и из Одесской и Луцкой. Об этом сообщает Католический Мелиа-центр.

Каждый приход имел свой флаг, который и продемонстрировал во время представления участников.

Приветственное слово сказал епископ-эмерит Киевско-Житомирской диецезии Ян Пурвинский. Следующим поздравил молодежь настоятель прихода. В дальнейшем же к речи вновь был приглашен епископ-эмерит, который официально провозгласил Диецезиальные дни молодежи в Житомире открытыми, – и тогда впервые прозвучал гимн этой встречи: «Не бойся, Мария».

После громких и пылких приветствий молодежь погрузилась в тишину, созерцая Иисуса в Пресвятых Дарах. Время Адорации и возможность исповеди помогли каждому подготовиться к вечерней Мессе, которую вел Апостольский Нунций архиепископ Клаудио Гуджеротти.

Во время проповеди он поделился посланием, которое неделю назад ему передал Папа Франциск. Нунций вспомнил о том, что, к сожалению, сейчас много молодежи уезжает из Украины, но призвал избавиться от страха и принять свободу любви, чтобы с надеждой идти к лучшему будущему. Необходима революция мыслей, которая будет двигать нас вперед. В конце Мессы архиепископ перевел молодежи папское благословение.

Первый день встречи завершился Крестным путем от собора святой Софии в храм Иоанна из Дукли, где молодежь встретил епископ Киевско-Житомирской диецезии Виталий Кривицкий, который будет переживать с ней следующие два дня. Организатор дней молодежи отец Вальдемар Павелец пожелал участникам хорошей Божьей ночи.