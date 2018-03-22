В университете Шевченко состоялся семинар, посвященный Католической Церкви в Латинской Америке

В КНУ имени Шевченко состоялся Первый международный научно-практический семинар на тему «Религия и Церковь в латиноамериканском обществе», участники которого обсудили роль Католической Церкви в жизни современной Латинской Америки.

Во время конференции был рассмотрен ряд актуальных тем: роль Католической Церкви в сохранении автохтонного наследия и культурной самобытности Латинской Америки; «новая евангелизация» как миссионерский ответ Церкви на кризис веры в Латинской Америке; Мировые дни молодежи в Латинской Америке; роль ватиканской дипломатии в освобождении кубинских оппозиционеров режима Кастро (2003-2011). Об этом сообщает Католический Медиа-центр.

Семинар состоялся по инициативе Центра латиноамериканских и иберийских исследований «Casa Iberoamericana» кафедры новой и новейшей истории зарубежных стран исторического факультета КНУ имени Тараса Шевченко. Его поддержали «Украинская Ассоциация американистики» и «Ассоциация испанистов Украины». В мероприятии приняли участие ученые из Киева, Львова, Харькова, Николаева и члены католической миссии ad gentes святых Адаукта и Мельхиора, в которую входят верующие из Испании, Италии и Польши.

Со вступительным словом к собравшимся обратился декан исторического факультета профессор Патриляк Иван Казимирович. Он подчеркнул, что активное развитие отношений между Украиной и странами Латинской Америки «дает основания для осторожного оптимизма» относительно исследования истории этого континента в целом и Католической Церкви в частности.

Эта встреча – первая из цикла научно-практических семинаров, посвященных роли Церкви и религии в Латинской Америке. Доцент кафедры новой и новейшей истории зарубежных стран Наталья Шевченко, одна из организаторов проекта, рассказала, что в ближайших планах - подобные мероприятия с анализом протестантских течений, православия, ислама и роли так называемой «народной» религии в современных латиноамериканских обществах.