В Ватиканских садах установили памятник армянскому философу и богослову Нарекаци

Установка памятника армянскому богослову и философу Святому Григору Нарекаци завершена в Ватиканских садах.

Об этом рассказал в среду глава дипмиссии Армении в Ватикане Микаел Минасян, сообщают российские информагенства.

«В Чехии был отлит двухметровый памятник Григора Нарекаци, установка которого в Ватиканских садах завершена», – написал Минасян на своей странице в Facebook.

Официальная церемония открытия памятника пройдет в начале апреля в присутствии Папы Римского Франциска, Католикоса всех армян Гарегина II и президента Армении Сержа Саргсяна.

В июне 2016 года во время визита Папы Франциска в Армению президент Саргсян подарил ему макет памятника Нарекаци, выразив надежду, что его большая копия в будущем будет установлена в Ватикане.

«Папе Римскому памятник понравился. Он поблагодарил президента, дав свое согласие. В короткие сроки творческая группа во главе с народным художником Армении, автором памятника Нарекаци Давидом Ереванци приступила к работе», – сообщил Минасян.

Святой Григор Нарекаци (Григорий Нарекский, около 951 – 1003 годов) – армянский поэт, философ и богослов. Признан католической Церковью одним из 36 «Учителей Церкви». Вершиной его творчества считается лирико-мистическая поэма «Книга скорбных песнопений».