В Великий четверг Папа Римский омоет ноги заключенным

В четвертый раз в течение п'яти лет понтификата Папа Франциск выбрал тюрьму для свершения богослужения Великого четверга с обрядом омовения ног.

В четверг, 29 марта, в 16.00 Папа прибудет в пенитенциарное учреждение «Regina coeli» в Риме, чтобы отслужить мессу, сообщает Радио Ватикана.

Программой визита предусматривается встреча с больными в лазарете, литургия с омовением ног 12 заключенным и встреча с некоторыми заключенными. Как всегда, этот визит будет носить исключительно частный характер.

Во время первого года своего понтификата Папа совершил этот обряд в тюрьме для несовершеннолетних в Казаль-дель-Мармо, далее, в 2015 году – в римском пенитенциарном комплексе «Ребиббия», а в прошлом году в тюрьме для осужденных за особо тяжелые преступления в Палиано.