Папа Римский лишил сана девять украинских монахов, которые "изгоняли бесов"

Папа Римский утвердил декреты Архиепископа и Митрополита Василия (Семенюка) об удалении из монашества девяти монахов.

Эти лица являются бывшими членами монастыря Святого Теодора Студита в селе Колодиевка Тернопольской области, а сейчас они незаконно находятся в селе Посич Ивано-Франковской области, сообщает Департамент информации УГКЦ.

В соответствии с утвержденными декретами, они теряют принадлежность к монашеству, не имеют права носить монашескую одежду, теряют все права и лишаются всех обязанностей, вытекающих из составление монашеских обетов, и не могут больше называть себя монахами.

Кроме того, согласно нормам церковного права, отцы Планчак и Костевський не имеют права священнодействовать. Они не могут служить литургию, уделять Святые Таинства и совершать другие богослужения в храме или вне его, в частности совершать любые публичные молитвы за больных, екзорцизм или подобные практики.

Папа лишил монашеского сана: иеромонаха Антония-Григория (Романа Планчака), иеромонаха Андрея (Николая Костевского), брата Макария (Николая Кошарского), брата Иоанна (Михаила Ратича), брата Варфоломею (Андрея Зубрицкого), брата Иакова (Дмитрия Сасина), брата Пантелеймона (Ивана Василика), брата Марьяна (Муховского), брата Николая (Хахулу). Это решение Папы является окончательным и не может быть обжаловано.

3 мая прошлого года было опубликовано заявление Синода Епископов Киево-Галицкого Верховного Архиепископства по поводу «откровений» с. Марии Баран, которые распространяет о. Антоний-Григорий Планчак. С целью решения сложных проблем, решением Блаженнейшего Святослава с согласия Постоянного Синода, состоялась реорганизация монастыря Святого Теодора Студита в с. Колодиевка. Это решение подтвердила Конгрегация для Восточных Церквей в Ватикане.

Братия монастыря во главе с игуменом Марком (Шняком) приняла решение церковной власти и продолжает монашеская жизнь в с. Колодиевка в соответствии с монашеской традицией и правилами. Зато часть монахов не приняла замечаний церковной власти и отказалась ее слушать. Они продолжали нарушать монашеские правила и окончательно незаконно поселились в с. Посич Ивано-Франковской области. Они не желали исправить своего поведения. После соответствующих предупреждений девять монахов были удалены из монашеского состояния. Это решение лично утвердил Папа.