На Киевщине состоялась экстремальная Крестная Дорога РКЦ

Пятый киевский экстремальный Крестный Путь под лозунгом «Дорога жизни прекрасного» началась вечером 16 марта с литургии в приходе Воздвижения Святого Креста в Киеве. После Литургии около 40 человек отправились в Ворзель.

Для прохождения ЭКД участники прибыли из разных городов: Житомира, Винницы, Сум. Среди них были и греко-католики, и православные, сообщает Католический Медиа-центр.

Конечным пунктом Шествия стала Высшая духовная семинария Пресвятого Сердца Иисуса в Ворзеле. В Крестном шествии участвовали также трое семинаристов. Отец Андрей Пальчик, настоятель римско-католического прихода в Сумах, по дороге свершал над желающими Таинство Исповеди и оказывал им молитвенную поддержку.

Всеукраинский Экстремальная Крестный Путь – 2018 состоялся по трем маршрутам: Киев-Ворзель, Львов-Брюховичи, Гнивань-Тывров. Вскоре планируется Ход в Красилов. В период Великого Поста состоятся ЭКД в 18 странах мира (включая Украину), а участие в них примут около 40 000 участников.