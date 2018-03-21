В Великий Четверг Папа Римский омоет ноги 12 заключенным

В четвертый раз в течение пяти лет понтификата Папа Франциск выбрал тюрьму для свершения богослужения Великого Четверга с трогательным обрядом омовения ног.

В четверг, 29 марта, в 16:00 Папа Франциск прибудет к пенитенциарному учреждению «Regina coeli» в Риме, чтобы отслужить Святую Мессу «на Господней Вечере», сообщает "Радио Ватикана".

Программой визита предусматривается встреча с больными в лазарете, литургия Святой Мессы с омовением ног 12 заключенным и встреча с некоторыми заключенными из VIII Отделения. Как всегда, этот визит будет носить исключительно частный характер.

Напомним, что во время первого года своего понтификата Папа совершил эти обряды в тюрьме для несовершеннолетних в Казаль-дель-Мармо, далее, в 2015 году – в римском пенитенциарном комплексе «Ребибия», а в прошлом году в тюрьме для осужденных за особо тяжелые преступления в Палиано.