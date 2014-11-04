В Австрии поляки и украинцы молились в мемориальном центре «Концентрационный лагерь Маутхаузен». Именно здесь, где свои невинные жизни отдали тысячи людей в годы Второй мировой войны, верные украинской общины УГКЦ в Австрии и верные Римско-Католической Церкви из Польши уже второй раз собрались на молитву прощения и памяти погибших, сообщает официальный сайт УГКЦ.

Нынешняя акция примирения была организована по инициативе польской общины в провинции Верхняя Австрия во главе с отцом Гебертом Сойкою. Соорганизатором встречи выступила община УГКЦ Линца, которую возглавляет генеральный викарий византийского обряда в Австрии отец Юрий Коласа.

С просьбой о постоянной молитве за мир и покой в домах Украины к верующим обратился отец Юрий Коласа.

Настоятель польской общины отец Геберт Сойка в своей проповеди отметил важность такой совместной встречи: «Надеюсь, что эта акция не будет одноразовой, и память о погибших в Маутхаузене и всех, кто пострадал в те страшные времена, будет вечной».

После Литургии представители обеих общин посетили польский и украинский мемориалы, где отправили панихиды.