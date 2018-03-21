Епископ РКЦ: первое, о чем спрашивает Папа у тех, кто приезжает к нему из Украины - когда закончится война

Первый вопрос, который ставит Папа Римский Франциск тем, кто приезжает к нему из Украины - когда закончится война.

Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на слова главы Технического секретариата акции "Папа для Украины", епископа Римо-католической церкви Эдуарда Кофе.

"Во время общения с Папой я всегда чувствовал, что для него не безразлична ситуация в Украине и страдания нашего народа", - сказал епископ.

Иерарх, который имел возможность неоднократно лично пообщаться с Главой Католической Церкви, также сообщил, что информирует его об актуальной ситуации в зоне боевых действий на востоке Украины, о количестве убитых и пострадавших во время войны, о вынужденных переселенцах и их судьбах.

В частности, во время последнего общения речь шла и о ходе реализации беспрецедентной акции "Папа для Украины", во время которой для помощи людям, пострадавшим от войны на востоке страны, было собрано около 16 миллионов евро, включая 5 миллионов евро, которые из личного фонда выделил сам Папа Франциск.