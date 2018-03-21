В Сенегале РКЦ обеспокоена ростом ритуальных убийств детей

Католический архиепископ Дакара Бенжамен Ндиайе решительно осудил похищения и жертвоприношения детей, участившиеся в последнее время в Сенегале.

С начала этого года сенегальские СМИ почти ежедневно сообщают об исчезновении детей: как правило, похищенных вскоре находят мертвыми и изувеченными, сообщает "Седмица".

По данным полиции, в каждом случае у трупов отсутствовали какие-то органы.

В начале марта 14-летняя школьница из города Хомболе рассказала журналистам, что ее похитили, но затем отпустили, поскольку она не соответствовала нужным критериям: заказчикам похищения были нужны дети в возрасте от 2 до 4 лет. Девочка также рассказала, что в поисках своих жертв преступники в балаклавах разъезжают на джипе. Школьницу показали какому-то человеку – по всей видимости, заказчику, но он «забраковал» ее из-за возраста. После этого девочку отвезли в другой город и там выпустили.

Жертвоприношения детей, как и осквернение могил на христианских и мусульманских кладбищах, совершается в рамках колдовских ритуалов, ранее не имевших такого распространения в Сенегале.

Число преступлений такого рода значительно возрастает перед выборами, что дает основание полагать, что принося в жертву детей, некоторые политики хотят задобрить некие божества и добиться власти и богатства.

«Никакие политические амбиции или стремление к богатству не могут оправдать подобные действия», - говорится в заявлении архиепископа Ндиайе, изданном в связи с ростом ритуальных убийств.