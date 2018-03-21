В Италии вышла новая книга Папы Римского "Бог молод"

Новая книга папы Римского "Бог молод" вышла во вторник в Италии, она написана в формате интервью, которое понтифик дал писателю и журналисту Томасу Леончини.

Как сообщает российское информагенство, в книге Папа Франциск обращается в "честном, искреннем и прямом диалоге" к молодым людям по всему миру, а также взрослым, "выполняющим образовательную деятельность в учебных и религиозных учреждениях".

"Его размышления с силой, мудростью и страстью охватывают главные темы современности, начиная от самых интимных до связанных с социальной и общественной жизнью, связывая личные воспоминания, богословские комментарии, размышления о будущем и настоящем, не уклоняясь от каких-либо современных вызовов," – сообщает издательство Piemme, уже издавшее два года назад книгу папы "Имя Бога – Милосердие".

Нынешняя публикация книги приурочена к празднованию Всемирного дня молодежи, который отмечается в Вербное воскресенье.

"У молодых людей есть что-то от пророка, и они должны это осознать. Сегодняшний пророк обладает способностью к осуждению, но также и видением на перспективу. У молодежи есть эти качества. Они знают, как осуждать, но часто они не очень хорошо выражают свое осуждение. И у них также есть возможность тщательно всматриваться в будущее и смотреть вперед", – пишет Папа.