В первое воскресенье апреля в Киеве пройдет Крестный ход УГКЦ

В первое воскресенье апреля по улицам Киева пройдет межконфессиональный Крестный ход, организованный УГКЦ.

Лозунг нынешнего Крестного хода: «В молитве через крест к миру», сообщает пресс-служба Киевской архиепархии УГКЦ.

Маршрут шествия начнется вблизи Львовской площади – у храма св. Василия Великого (ул. Вознесенский спуск, 7) и пройдет по следующему маршруту: Софийская, Михайловская и Европейская площади, Крещатик. Завершится молитва у экуменического храма Архистратига Михаила и украинских новомучеников, который находится на аллее Героев Небесной сотни.

“Пусть это мероприятие станет для всех украинцев и украинских Церквей шагом сближения и духовного единения”, – призывают организаторы.

Напомним, по центру Киева уже четвертый год подряд за неделю до Пасхи проходит Крестный ход к часовне, которая возникла над Майданом Независимости после Революции Достоинства.

Начало Крестного хода в 15:00, от храма Святого Василия Великого УГКЦ (ул. Вознесенский спуск, 7).