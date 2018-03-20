В Ливане установили первую на Ближнем Востоке статую Папы Римского Франциска

Районные власти в пригороде Бейрута (Ливан) установили первую на Ближнем Востоке статую Папы Франциска.

Этот шаг сделан для того, чтобы доказать свое уважение к христианству, сообщает "Седмица" со ссылкой на fides.

Памятник нынешнему понтифику открыт в Хаддаде, муниципальном районе округа Баабда, южного пригорода Бейрута, столицы Ливана. Статуя была воздвигнута по инициативе мэра Георга Ауна (George Aoun) на средства муниципалитета. По замыслу создателей, памятник должен демонстрировать местным христианам и всему миру глубокое уважение к христианской вере и ее вкладу в культуру, историю и общественное устройство на Ближнем Востоке. Она должен воочию демонстрировать веротерпимость ливанских граждан, их преданность идеалам мирного сосуществования и процветания различных религиозных общин на этой многострадальной земле и светлые перспективы общества, в котором уважают и любят каждого земляка, независимо от его этнической принадлежности и веры.

Торжественное открытие первой на Ближнем Востоке статуи Папы Франциска состоялось в присутствии и при участии высших политических и религиозных лидеров 14 марта. Церемония открытия была приурочена к 5-летней годовщине избрания на высший пост в Католической церкви аргентинского кардинала Хохе Марио Бергольо, взошедшего на Святой Престол под именем Франциска I.