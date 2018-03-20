Папа Римский совершил пастырский визит на родину знаменитого итальянского святого Падре Пио

В продолжение пастырского визита, посвященного Падре Пио, Папа Римский совершил Божественную литургию в святилище Сан-Джованни-Ротондо в присутствии 30 тысяч паломников.

В начале богослужения Епископ Рима помолился у гробницы знаменитого итальянского святого, сообщает Радио Ватикана.

В своей проповеди Папа Франциск отметил, что Падре Пио оставил христианам великое наследие, углубляющее учение Христа: молитву, малость, и мудрость. Они проявились в трех видимых знаках: в молитвенных группах, в пациентах больницы «Дома утешения в страданиях» и в конфессионале.

Папа отметил, что порой мы забываем о молитве поклонения и хвалы, но она должна быть нашим личным контактом с Господом, лицом к лицу. «Молитва может рождаться как просьба о скором вмешательстве, но зреет она в поклонении и прославлении Бога».

Святой Падре Пио, отметил Папа Франциск, оставил нам в наследие молитвенные группы, которые призваны с любовью приносить Богу жизнь нашего мира: «Если мы не будем вверять братьев, вверять трудные ситуации Господу, кто это сделает за нас?». Эта молитва движет миром, обновляет совесть, исцеляет больных, освящает труд, возвышает медицинское служение, дарует нравственную силу; она излучает Божью улыбку и благословение на каждую слабость, говорил Падре Пио.

Вторым ключевым словом наследия святого капуцина является «малость». Когда же человек полон собой, это создаёт сильные помехи, и в нём уже не находится места для Бога. Тайна Иисуса Христа - это тайна малости: Господь сошёл на землю и принял уничижение; мы видим Его в Пресвятых дарах на каждой Мессе, - это тайна униженной, смиренной любви.

Говоря о третьем элементе наследия Падре Пио - «мудрости» и её «видимом знаке» - конфессионале, - Епископ Рима напомнил о библейской сущности подлинной мудрости: противостоять злу не ответным злом, а милосердием с глубокой верой. Подобно Иисусу, святой Падре Пио мудро сражался со злом на протяжении всей своей жизни: в смирении и послушании, с крестом, жертвуя страдания ради любви.

«Все восхищаются им, - отметил Папа, - но не многие делают то же самое. Многие хвалят его, но сколько людей ему подражают? Многие готовы ставить ‘лайки’ на страницах великих святых, но кто повторяет их поступки?» Христианская жизнь должна быть даром самого себя, и она теряет вкус, если посвящается только себе», - подчеркнул в конце проповеди Папа.