В Тернополе УГКЦ готовится провести традиционный крестный ход

В Тернополе готовятся к традиционному Крестному ходу, который пройдет по улицам областного центра 25-го марта.

Во время мероприятия верующие УГКЦ будут молиться о мире в Украине, сообщает "За Збручем".

В этом году маршрут Крестного хода решили несколько сократить. Организаторы надеются, что это позволит приобщиться к мероприятию большему количеству людей почтенного возраста.

«Традиционно, переходя от стации к стации Крестного пути, деревянный крест, который является символом страданий Спасителя, несут представители разных слоев общества: священники, представители власти, волонтеры, интеллигенция. Крестный ход будет начинаться от Кафедры, к Русской к драмтеатру и к Ноябрьской. Таким образом, мы несколько сокращаем маршрут и приглашаем жителей города обязательно присоединяться к Крестному ходу», – отметил председатель комиссии по делам молодежи Тернопольско-Зборовской архиепархии УГКЦ отец Орест Павлисский.

В прошлом году к этому мероприятию присоединилось более десяти тысяч тернополян.