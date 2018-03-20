В Тернополе УГКЦ готовится провести традиционный крестный ход
В Тернополе готовятся к традиционному Крестному ходу, который пройдет по улицам областного центра 25-го марта.
Во время мероприятия верующие УГКЦ будут молиться о мире в Украине, сообщает "За Збручем".
В этом году маршрут Крестного хода решили несколько сократить. Организаторы надеются, что это позволит приобщиться к мероприятию большему количеству людей почтенного возраста.
«Традиционно, переходя от стации к стации Крестного пути, деревянный крест, который является символом страданий Спасителя, несут представители разных слоев общества: священники, представители власти, волонтеры, интеллигенция. Крестный ход будет начинаться от Кафедры, к Русской к драмтеатру и к Ноябрьской. Таким образом, мы несколько сокращаем маршрут и приглашаем жителей города обязательно присоединяться к Крестному ходу», – отметил председатель комиссии по делам молодежи Тернопольско-Зборовской архиепархии УГКЦ отец Орест Павлисский.
В прошлом году к этому мероприятию присоединилось более десяти тысяч тернополян.