Папа Римский: Соперничество и тщеславие - два червя, которые подтачивают Церковь

В Церкви следует действовать в духе повиновения и согласия, не ища личных интересов, поскольку соперничество и тщеславие являются червями, которые ослабляют Церковь. Такое мнение высказал Папа Римский, комментируя во время проповеди в часовне ватиканской резиденции «Дом святой Марты» 3 ноября отрывок из Послания святого Павла к Филиппийцам.

Папа Римский отметил, что «гармония есть благодатью», которую дает нам Святой Дух, но мы «должны делать со своей стороны все для того, чтобы помогать Святому Духу творить эту гармонию в Церкви». Поэтому святой Павел призывает общину города Филиппи ничего не делать в духе соперничества или тщеславия, как также «не бороться друг против друга», «не считать себя лучше других».

Как отметил проповедник, речь идет о пороках, которые присущи не только нашему времени, но существуют издавна.

«Сколько-то раз, - сказал он, - в наших институтах, в Церкви, на приходах, в коллегиях встречаемся с этим, не так ли? Соперничество, очковтирательство с тщеславием. Видим, что эти два червя подтачивают мощь Церкви, ослабляя ее. Соперничество и тщеславие противоречат гармонии и согласию». Святой Павел, вместо этого, советует «в повиновении считать другого высшим себя». И он, по словам Папы, показал это на своем примере, называя себя последним, недостойным звания апостола.

А в свете евангельского чтения Святейший Отец указал на важность того, чтобы не искать в Церкви личных интересов: «Это отвратительно, когда в церковных институтах, в епархии на приходах встречаем людей, которые ищут собственных интересов, а не служения или любви. Иисус, напротив, в Евангелии говорит не искать личного интереса, не идти путем взаимообмена, мол, я тебе это сделал, а ты меня тем отблагодари. Иисус притчей о том, что следует приглашать на ужин того, кто не имеет возможности отблагодарить, учит нас бескорыстию. И когда в Церкви царит гармония, единство, не ищет собственных интересов, то существует также это наставление бескорыстия: я творю добро, а не решаю свои дела с помощью добра».

По материалам сайта "Радио Ватикана"