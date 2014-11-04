Глава УГКЦ прибыл с визитом в США

Блаженнейший Святослав прибыл в США на хиротонию и интронизацию новоизбранного правящего архиерея епархии Святого Иосафата в Парме, владыки-номинанта Богдана (Данила), которая состоится 4 ноября, в кафедральном храме Святого священномученика Иосафата в Парме, штат Огайо.

В аэропорту Кливленда Главу УГКЦ приветствовали с хлебом-солью владыка Иван (Бура), Апостольский администратор епархии Святого Иосафата в Парме; владыка-номинант Богдан (Даниил); родной брат Главы УГКЦ отец Всеволод Шевчук, который служат в г. Акрон, штат Огайо; отец Богдан Барицкий, сотрудник кафедрального храма в Парме; архидиакон Джефри Смолило, который служит при кафедральном храме в Парме; а также монашество и представители украинской общины Пармы.

Департамент информации УГКЦ