Польскому священнику запретили въезд в Украину за антиукраинские высказывания

Польскому священнику Римо-Католической Церкви Веславу Пенскому, который почти 20 лет служил на территории Украины, запретили въезд в наше государство.

Основанием для запрета въезда стали его регулярные антиукраинские высказывания. Об этом сообщает “Религиозная правда” со ссылкой на источники в Государственной пограничной службе Украины.

Священник Веслав Пенский проводил богослужебную деятельность на приходе “Христа Царя Вселенной" Римско-Католической Церкви в Киеве в период с 1999 по сентябрь 2017 года. Является монахом ордена “Паллотинов” Общества Католического Апостольства.

В сентябре 2017 года священника перевели в Польшу, после он несколько раз посещал Украину. В феврале он стал персоной нон-грата.

В распоряжение “Религиозной правды” попали экспертные выводы относительно высказываний настоятеля прихода Христа Царя Вселенной в Киеве Отца Веслава Пенского. Свои заключения сделали независимые эксперты высших учебных заведений.

“Так, гражданин Польши, настоятель прихода Христа Царя Вселенной в Киеве, отец Веслав Пенский на телевидении «Полония» в США, рассказывая о современных поляках в Украине, отмечает, что они здесь чувствуют себя в опасности и их воспринимают как граждан третьей категории”, – говорится в заключении одного из экспертов.

В другом своем выступлении о. Веслав, как говорится в заключении, отмечает, что в некоторых украинских пособиях содержатся призывы к уничтожению поляков по этническому признаку.

“Эти высказывания являются нарушением статьи 161 Уголовного Кодекса Украины «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений», где говорится об ответственности за умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства”, – резюмирует специалист.

В заключении двух экспертов говорится, что “о. Веслав Пенский довольно часто в своих речах допускает нетолерантные, антиукраинские высказывания, которые усиливают ксенофобские настроения и негативно влияют на украино-польские отношения”. Специалисты рекомендуют соответствующим государственных органам ограничить пребывание на территории Украины о. Веслава Пенского.