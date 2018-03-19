Ватикан признал, что фото письма Папы Бенедикта XVI о Папе Франциске было «подработано»

Ватикан признал, что фото письма Почетного Папы Римского Бенедикта XVI о Папе Франциске было «подработано», причем это вмешательство изменило содержание документа и является нарушением этических норм мировой фотожурналистики.

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на religionnews, секретариат общественных связей Ватикана опубликовал фото письма в канун пятилетней годовщины служения Франциска на высшем церковном посту. Монсиньор Дарио Вигано (Dario Vigano), глава Секретариата общественных связей, процитировал содержание письма, чтобы опровергнуть тех критиков Папы Франциска, кто подвергает сомнению его вклад в теологию и философию и утверждает, что его понтификат знаменует разрыв с доктринальной основой папства времен Бенедикта.

В той части письма, которую можно прочитать на фото, Папа Бенедикт благодарит Дарио Вигано за присланные ему книги о «богословии папы Франциска» и говорит о наличии у Франциска «глубокой философской и богословской подготовки». Но на опубликованной фотографии отчетливо виден лишь первый абзац письма, а две строки следующего абзаца, в котором он сообщает, что сам этих книг не читал и не может писать на них положительный отзыв, о котором его просили, оказались намеренно размыты. При этом продолжение этого абзаца, содержащееся на второй странице, полностью закрыто стопкой книг и первой страницей, так что зрителю видна лишь подпись Бенедикта.

На запрос Associated Press представитель Ватикана на условиях анонимности признал, что две строки действительно были размыты, не объяснив, для чего это было сделано, и добавил, что обнародовать полный текст письма изначально не планировалось.

«Отсутствующее содержание значительно меняет смысл цитат, приводимых Ватиканом и получивших широкое распространение в мировых СМИ,– говорится в статье AP. – Эти цитаты создали впечатление, будто Бенедикт прочитал книгу, согласился с ней и дал ей свою оценку, выразив полное одобрение. Искажение фотографии – серьезное нарушение, тем более что мировые новостные СМИ полностью зависят от ватиканских фотографов в тех случаях, когда доступ на некоторые мероприятия закрыт для посторонних».

Новость о подработке фотографии Ватиканом была подхвачена многими мировыми СМИ, как католическими, так и светскими. По мнению многих обозревателей, вне зависимости от намерений, которыми руководствовалась Служба общественных связей Ватикана, распространив такое фото и попытавшись представить письмо Бенедикта XVI как положительную оценку правления Франциска и высокую оценку его богословских дарований, эта подделка серьезно подорвет доверие к ватиканским источникам в среде профессиональных журналистов.