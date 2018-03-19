Папа Римский встретился с семинаристами и священниками из римских коллегий и ответил на вопросы

Папа Франциск принял на аудиенции в Ватикане семинаристов и священников, которые учатся в Риме и проживают в Папских коллегиях.

Как сообщает Радио Ватикана, Папа ответил на пять вопросов, касающихся подготовки к священству и духовности пресвитера.

Семинарист из Франции задал Папе вопрос от имени европейских студентов: как сочетать служение пресвитера со смиренным признанием себя учениками и миссионерами? Священник – ответил Папа – должен быть «всегда в пути», он должен прислушиваться и никогда не оставаться в одиночестве, но со смирением принимать сопровождение.

Папа подчеркнул значение процесса распознавания, когда речь идет об оценке своего пути. Отвечая африканскому семинаристу, Епископ Рима отметил два условия, необходимых для подлинного духовного распознавания: первое – это молитва и второе – беседа с руководителем, способным выслушать и дать ориентиры. Когда в жизни священника отсутствует распознавание, он впадает в жесткость и казуистику и неспособен идти вперед, закрывая двери от Святого Духа. Папа попросил священников «считать Святого Духа своим спутником» и отметил, что нередко Святого Духа боятся, пытаясь заключить Его в клетку. Недостаточно быть «хорошими», подчеркнул Папа, живя при этом так, как будто Святого Духа не существует.

Священник из Мексики от имени латиноамериканцев спросил Папу, как сохранить равновесие на протяжении всей священнической жизни. В ответ Папа подчеркнул значение общечеловеческой подготовки пресвитера. Нужно быть «нормальными людьми», - сказал Папа, - способными радоваться вместе с другими, смеяться, способными молча выслушать больного, утешить ласковым жестом. Нужно быть настоящими отцами, а не чиновниками священного или «служащими Бога».

Диакон из США спросил, какими духовными чертами должен обладать епархиальный священнослужитель, который не следует определенной харизме или духовности основателя. Папа ответил одним словом: «епархиальность». Это означает, что священник развивает отношения с собственным епископом, даже если эти отношения бывают непростыми, а также отношения с собратьями и с прихожанами. «Если будете работать на этих трех фронтах, станете святыми», - заявил Папа Франциск.

Филиппинский священник задал Папе вопрос о постоянном образовании. Папа порекомендовал заботиться о непрерывном человеческом, пастырском, духовном и общинном становлении личности. Постоянное формирование важно потому, что мы осознаем собственные пределы. Необходимо также погрузиться в современную культуру и понять такие реалии, как виртуальное общение, использование мобильного телефона в коммуникации. Кроме того, нужно всегда быть готовыми преодолевать искушения против целомудрия, гордыни, корысти, власти и поиска комфорта.