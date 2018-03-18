Апостольский трибунал Конгрегации вероучения освободил архиепископа Гуама от должности за сексуальные злоупотребления

21:39, 18 марта 2018
Католицизм
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/ catholicnews.org.ua

Судебный процесс против архиепископа Энтони Саблана Апурона был связан с выдвинутыми против него обвинениями в сексуальных злоупотреблениях в отношении несовершеннолетних. Апостольский трибунал в составе пяти судей признал высокопоставленного католического иерарха виновным и вынес соответствующий приговор, сообщает "Седмица" со ссылкой на Пресс-службу Ватикана.

На судебное решение возможна апелляция. Если она не поступит, приговор архиепископу станет окончательным. В случае апелляции реализация наказания должна быть приостановлена до принятия окончательного решения, объяснили в Ватикане.

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