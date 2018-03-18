Апостольский трибунал Конгрегации вероучения освободил архиепископа Гуама от должности за сексуальные злоупотребления

Апостольский трибунал Конгрегация вероучения осудил на увольнение с должности и запрет на проживание на территории архиепархии Гуам 72-летнего архиепископа Энтони Саблана Апурона, главу архиепархии Аганья, которая находится на территории острова Гуам.

Судебный процесс против архиепископа Энтони Саблана Апурона был связан с выдвинутыми против него обвинениями в сексуальных злоупотреблениях в отношении несовершеннолетних. Апостольский трибунал в составе пяти судей признал высокопоставленного католического иерарха виновным и вынес соответствующий приговор, сообщает "Седмица" со ссылкой на Пресс-службу Ватикана.

На судебное решение возможна апелляция. Если она не поступит, приговор архиепископу станет окончательным. В случае апелляции реализация наказания должна быть приостановлена до принятия окончательного решения, объяснили в Ватикане.