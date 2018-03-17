В Риге состоялась первая встреча Комиссии Совета Епископских Конференций Европы «Евангелизация и культура»

В четверг, 15 марта 2018 года, в столице Латвии Риге состоялась первая встреча Комиссии Совета Епископских Конференций Европы «Евангелизация и культура».

Эта новая комиссия, созданная во время Пленарной ассамблеи СЕКЕ 2017 года, состоит из четырех секций: культура, общественные коммуникации, межрелигиозный диалог и катехизация. Эти секции представляют три пастырские сферы, которые уже были в центре внимания Совета, кроме того, к ним добавился отдел, касающийся культуры, сообщает "Радио Ватикана".

Новый орган свидетельствует о заангадированности европейской Церкви в дело евангелизации. Речь идет, как указано в коммюнике, обнародованном после встречи, о предложении радости Евангелия через свидетельство Христа европейцам и в культуре наших обществ, все больше обозначенных секуляризацией и постоянными быстрыми изменениями.

Для выполнения своей миссии созданная комиссия пытается идти по указанию Папы Франциска поставить керигму ‒ центральное послание христианской веры о том, что Бог стал человеком в Иисусе Христе, а Его смерть и воскресение освобождают нас от греха и дают новую жизнь.

Под руководством председателя Комиссии, рижского архиепископа Збигнева Станкевича, ее члены оценили деятельность в различных сферах ответственности комиссии. Далее состоялись обсуждения каждой из четырех секций и участники наметили некоторые планы, которые представят на следующей Пленарной ассамблее Совета Епископских Конференций Европы.