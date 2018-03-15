Католическая Церковь восстановит три больницы в Сирии

Апостольский нунций в Сирии кардинал Марио Дзенари выступил в Риме с презентацией проекта по восстановлению двух больниц в Дамаске и одной в Алеппо.

Кардинал, который в течение девяти лет служит в Сирии, разработал проект «Открытые больницы» и вверил его осуществление международной организации AVSI, которая в разных областях помогает местному населению, сообщает "Радио Ватикана".

По словам кардинала, сегодня в Сирии «больше людей умирают от недостатка лекарств, чем под бомбами». В настоящее время 80% сирийского населения постоянно живут в условиях крайней нищеты. В частности, люди жестоко страдают от кризиса здравоохранительной системы: почти 11,5 миллионов жителей, из которых 40% дети, не получают медицинской помощи и не имеют доступа к больницам.

Суть проекта заключается в том, чтобы открыть заново две больницы в Дамаске и одну в Алеппо; дальнейшим руководством структурами будут заниматься монашеские конгрегации.

За финансирование проекта отвечает Епископская конференция Италии вместе с другими благотворительными фондами: по словам президента итальянского епископата кардинала Гуалтьеро Бассетти, речь идёт об одном миллионе евро. Подготовкой врачей, техников и медперсонала для сирийских структур занимаются римская больница имени Агостино Джемелли и ватиканская детская больница «Бамбино Джезу». По этому поводу апостольский нунций в Дамаске отметил, что для Сирии очень серьёзной проблемой становится нехватка врачей и медицинских работников: многие из них покидают страну.

Папа Франциск, который всегда подтверждал свою близость к сирийскому народу, страдающему от военного конфликта, благословил проект воссоздания медицинских структур и пожелал оставаться постоянно информированным о ходе его реализации, подчеркнули итальянские кардиналы.