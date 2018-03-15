В Ватикане готовят два новых документа на тему гендерной идеологии

Секретарь Конгрегации католического образования архиепископ Анджело Винченцо Дзани сообщил, что Святой Престол готовит два новых документа на тему гендерной идеологии.

Как сообщает "Сибирская католическая газета" со ссылкой на Радио Ватикана, один из этих документов, который готовит как раз Конгрегация католического образования, будет опубликован в течение двух ближайших месяцев в форме адресованного всем епископам письма. В нем будут воспроизведены основные положения католического воспитания в данной области.

Другой документ готовит Конгрегация доктрины веры. В нем будут рассмотрены различные антропологические аспекты указанной идеологии.

Архиепископ Дзани напомнил, что Церковь проявляет заботу об интегральном развитии человека, включая и присущий ему аспект сексуальности. При этом гендерная теория, согласно которой сексуальная идентичность должна определяться личным выбором, вызывает обоснованные возражения, поскольку, по словам Папы Франциска, «ведет к возникновению общества, лишенного половых различий и подрывает антропологические основы семьи». Папа, как и его предшественники, неоднократно выступал с резкой критикой упомянутой идеологии.

На пресс-конференции в ходе своего визита в Азербайджан он назвал ее «проявлением идеологического колониализма» и «войной, объявленной институту брака».