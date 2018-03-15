В Ватикане готовят два новых документа на тему гендерной идеологии

15:07, 15 марта 2018
Католицизм
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Ватикан / pixabay.com, иллюстративное фото

Как сообщает "Сибирская католическая газета" со ссылкой на Радио Ватикана, один из этих документов, который готовит как раз Конгрегация католического образования, будет опубликован в течение двух ближайших месяцев в форме адресованного всем епископам письма. В нем будут воспроизведены основные положения католического воспитания в данной области.

Другой документ готовит Конгрегация доктрины веры. В нем будут рассмотрены различные антропологические аспекты указанной идеологии.

Архиепископ Дзани напомнил, что Церковь проявляет заботу об интегральном развитии человека, включая и присущий ему аспект сексуальности. При этом гендерная теория, согласно которой сексуальная идентичность должна определяться личным выбором, вызывает обоснованные возражения, поскольку, по словам Папы Франциска, «ведет к возникновению общества, лишенного половых различий и подрывает антропологические основы семьи». Папа, как и его предшественники, неоднократно выступал с резкой критикой упомянутой идеологии.

На пресс-конференции в ходе своего визита в Азербайджан он назвал ее «проявлением идеологического колониализма» и «войной, объявленной институту брака».

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