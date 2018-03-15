В Великобритании иерарх РКЦ предостерег католические школы от принятия «гендерной идеологии»

Кардинал Винсент Николс, архиепископ Вестминстерский и примас католиков Англии и Уэльса, предостерег католические школы Великобритании от принятия т.н. «гендерной идеологии».

Как сообщает «Седмица» со ссылкой на издание британских католиков «Catholic Herald», по словам английского иерарха, школьники должны принимать тот пол, который они получили от Бога при рождении, только тогда они смогут быть по-настоящему счастливыми.

Впервые публично вступил в дебаты вокруг «гендерной идеологии», кардинал Винсент Николс подчеркнул, что только через принятие своего биологического пола человек сможет постичь «наибольшую радость».

Архиепископ Вестминстерский во время встречи с католическими учителями отметил, что дети не являются «отдельными, самоопределившимися индивидуалами», но членами большой семьи с «четкими ориентирами», определяемые при рождении.

Высказывание британского кардинала, таким образом, стало, по сути, со стороны британских католиков, официальным отвержением «гендерной идеологии», которую сегодня навязывают публичным учреждениям и школам, включая введение общих для обоих полов туалетов, раздевалок и других помещений.