Вышел трейлер документального фильма с Папой Франциском (видео)

По случаю 5 годовщины понтификата Папы Франциска на портале VaticanNews обнародован трейлер документального фильма немецкого режиссера Вима Вендерса «Папа Франциск. Человек слова».

Фильм, снятый Ватиканским Телецентром и кинокомпанией «Focus Features», представляет Святейшего Отца, который ведет диалог с сообществами людей различных вероисповеданий и культур. Об этом сообщает Католический Медиа-центр.

Автором и режиссером картины, которая выйдет на экраны кинотеатров 18 мая 2018 года, является трехкратный номинант на «Оскар» Вим Вендерс. В съемках принимал участие Папа Франциск. По словам авторов, это не просто документальный фильм о жизни Святейшего Отца, а скорее личное путешествие вместе с ним. Отправной точкой для проекта было стремление сделать «фильм с Папой», а не «фильм про Папу».

В центре документальной ленты, которая является плодом редкого со-производства с Ватиканом - идеи и послания Папы Франциска. Фильм рассказывает о работе над реформами и об ответах Святейшего Отца на главные глобальные вызовы современного мира, такие как смерть, социальная справедливость, иммиграция, экология, неравенство, материализм и роль семьи.