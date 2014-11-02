Любомир Гузар о войне: Это великая Божья благодать, что дошло до такого потрясения

В последние месяцы в Украине происходят события, которые станут началом изменений к лучшему. Такое мнение в интервью “Обозревателю” выразил архиепископ-эмерит УГКЦ Любомир Гузар.

"Я не думал, что будут такие события, но я честно вам скажу: я рад, что они есть", - признался архиепископ.

"Потому что тот покой, который был у нас последние двадцать лет, был не настоящий, фальшивый покой". "Думаю, война закончится, но потрясение, которое переживает наше государство – это начало изменений к лучшему", - заявил Гузар. "Я думаю, это большая Божья благодать, что дошло до такого потрясения", - сказал он.

"Люди несколько растеряны, но я думаю, что теперь мы оказались в ситуации, когда мы действительно можем найти себя и быть собой. Сейчас мы стоим на пороге чего-то по-настоящему лучшего. Если мы будем работать в позитивном направлении, уважать себя и друг друга, стараться установить истинный, полноценный мир в нашем обществе – это абсолютно возможно", - заверил архиепископ.