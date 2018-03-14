В Грузии неизвестные сожгли католические иконы и книги

В селе Вале Ахалцихского района Грузии около молельни имени Святой Нино неизвестные лица сожгли иконы и книги.

Как сообщает «Грузия-Онлайн» со ссылкой на телекомпанию «Имеди», настоятель католической церкви имени Успения Богородицы в Вале Михаил Сурмава заявил, что ему неизвестно, кто мог сжечь иконы и книги.

«Сожгли только католические иконы, а не православные. Думаю, что те, кто совершил это, желают противостояния между католической и православной паствой», – заявил Сурмава. По его словам, он не заявлял о случившемся в полицию.

Местный житель Шота Гикошвили заявил в интервью журналу «Либерали», что молельня, из которой достали и сожгли католические иконы и книги, не принадлежала какому-то конкретному религиозному объединению и в ней могли молиться люди любой религии.

«Мне позвонили и сказали, что горят книги и иконы. Я пришел, увидел это, снял фотографии. Все сожженные книги и иконы были католическими. Их в молельню люди приносили из дома. Это вандализм, но я не знаю, кто это сделал», – сказал Гикошвили.

Митрополит Ахалцихский и Тао-Кларджетский Теодор Чуадзе в беседе с местным агентством «Самхретис карибче» назвал случившийся факт «преступлением и оскорблением церкви, икон и тех святынь, которым мы поклоняемся».

В министерстве внутренних дел Грузии журналистам сообщили, что в ведомстве изучают данный факт.