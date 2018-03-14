Украинские телеканалы будут транслировать пасхальные богослужения из Ватикана и Киева (расписание ТВ-трансляций)

Телеканалы «UA: Первый», «5» и католическое телевидение «EWTN» в сотрудничестве с Католическим Медиа-Центром будут транслировать вживую пасхальные богослужения, которые возглавит Святой Отец Папа Франциск.

Расписание ТВ-трансляций пасхальных богослужений опубликовал Католический Медиа-Центр.

Великий четверг (29 марта)

11:00 – Месса с посвящением мира под руководством Папы Франциска из базилики святого Петра в Ватикане (ТВ-трансляция – EWTN).

19:00 – Месса вечери Господней из храма Александра в Киеве (ТВ-трансляция – EWTN).

Великая пятница (30 марта)

18:00 – Литургия Страстей Господних под руководством Папы Франциска из базилики святого Петра в Ватикане (ТВ-трансляция – EWTN).

19:00 – Литургия Страстей Господних из храма Александра в Киеве (ТВ-трансляция – EWTN).

22:10 – Крестная Дорога из Колизея, возглавляемая Святым Отцом Франциском (ТВ-трансляция – «UA: Первый», «5» и «EWTN»).

Великая суббота (31 марта)

20:00 – Пасхальная Вигилия из храма Александра в Киеве (ТВ-трансляция – EWTN).

21:30 – Пасхальная Вигилия в Святую Ночь. Месса под руководством Папы Франциска из базилики святого Петра в Ватикане (ТВ-трансляция – EWTN).

Пасха (1 апреля)

7:30 – Пасхальная Месса из храма Александра в Киеве (ТВ-трансляция – EWTN).

11:00 – Месса под руководством Папы Франциска на площади святого Петра в Ватикане (ТВ-трансляция – «UA: Первый», «5» и «EWTN»).

13:00 – Пасхальное послание Папы и благословение «Urbi et Orbi» (Городу и миру) (ТВ-трансляция – «UA: Первый», «5» и «EWTN»).